Επισημοποιήθηκε το φιλικό της Εθνικής ποδοσφαίρου με τη Σουηδία

Η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου με τη Σουηδία ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα και οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου.

Η Σουηδία που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού θα δώσει φιλικό προετοιμασίας με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, λίγες μέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δώσει δύο παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους τον Ιούνιο, το δεύτερο με την Ιταλία στο Παγκρήτιο, για να είναι έτοιμοι για το Nations League, που ξεκινάει το Σεπτέμβριο.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την αντίστοιχη της Σουηδίας, κατόπιν συμφωνίας των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).

Το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας, χωρητικότητας 50.653 θεατών, βρίσκεται στην περιοχή Σόλνα, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας και αποτελεί την έδρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ποδοσφαίρου της χώρας και της ΑΙΚ Στοκχόλμης. Ελλάδα και Σουηδία έχουν αναμετρηθεί 8 φορές, σε 5 φιλικούς και 3 επίσημους αγώνες.

Η Εθνική έχει 3 νίκες, οι Σουηδοί 2 και τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Οι τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις ήταν αυτές για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Η Ελλάδα επιβλήθηκε 2-1 στην Αθήνα στις 08/09/2021 και οι Σουηδοί νίκησαν 2-0 στην έδρα τους στις 12/10/2021».