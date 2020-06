Τα αισθήματα που έχει για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ο ΝΒΑer, Τζέι Αρ Σμιθ.

Ο πρώην άσος των Καβαλίερς, Τζέι Αρ Σμιθ, λίγες ώρες αφού ξυλοκόπησε άντρα που πήγε να του κλέψει το αυτοκίνητο, έγινε ξανά θέμα επικαιρότητας αφού με ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε την απόλυτη απέχθεια που νιώθει για τον Ντόναλντ Τραμπ.

“Το μίσος είναι μια βαριά λέξη, αλλά πραγματικά ΜΙΣΩ αυτόν τον πρόεδρο”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Σμιθ στην ανάρτησή του.

Hate is a very strong word but I really HATE this president