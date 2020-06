Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο ξεκαθάρισε ότι το US Open θα διεξαχθεί.



Το US Open θα διεξαχθεί χωρίς θεατές από τις 31 Αυγούστου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

Η ομοσπονδία τένις των ΗΠΑ θα λάβει «εξαιρετικές προφυλάξεις» για την προστασία των παικτών και του προσωπικού του αμερικανικού Grand Slam, συμπεριλαμβανομένων εξονυχιστικών τεστ, πρόσθετου καθαρισμού και επιπλέον χώρο αποδυτηρίων, όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Κουόμο σε «τιτίβισμα» του.

«Το US Open θα γίνει στο Queens της Νέας Υόρκης χωρίς την παρουσία κόσμου από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.

Η ομοσπονδία τένις των ΗΠΑ θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει τους παίκτες και τους εργαζόμενους, όπως είναι τα διαγνωστικά τεστ, την επιπλέον απολύμανση, μεγαλύτερα αποδυτηρία, αποκλειστική στέγαση και μεταφορά» σημείωσε ο Άντριου Κουόμο.

Όπως ανέφερε σε επίσημη δήλωσή του ο CEO της αμερικανικής ομοσπονδίας Μάικ Ντάουζ, αύριο (17.06.2020) θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της διοργάνωσης. Επίσης, τονίζεται πως υπάρχει ενθουσιασμός στην USTA για τη συγκεκριμένη απόφαση και παράλληλα μεγάλη ευθύνη, αφού θα διοργανώσει ένα από τα πρώτα παγκοσμίου φήμης αθλητικά τουρνουά, μετά το lock down που έφερε ο κορονοϊός στον αθλητισμό.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.