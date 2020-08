Ποστάροντας την γκολάρα που είχε πετύχει κόντρα στη Σαμπντόρια το 1992, στον τελικό του Κυπέλου Πρωταθλητριών, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ένραξη της συνεργασίας της με τον Ρόναλντ Κούμαν.

“Καλωσόρισες σπίτι” αναφέρει η Μπαρτσελόνα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ρόναλντο Κούμαν. Ο 57χρονος προπονητής αφήνει τη θέση του στην εθνική Ολλανδίας και αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να επαναφέρει τους Καταλανούς στο δρόμο των επιτυχιών, μετά από μια…. άτιτλη σεζόν.

😍 The hero of Wembley 92 returns!

💙❤️ The history of @RonaldKoeman, a Blaugrana legend