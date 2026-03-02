Εργκίν Αταμάν: «Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είναι τόσο Τούρκος όσο όλοι μας»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην Τουρκία για τους αγώνες της εθνικής ομάδας, ως ομοσπονδιακός τεχνικός και μίλησε για την υπόθεση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

Ο Τουρκοβόσνιος γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης για την εθνική Τουρκίας στο πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία στα προκριματικά του Mundobasket και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει σύντομα να τον έχει ως Τούρκο στην ομάδα του, αυξάνοντας τις επιλογές του, με τους “νατουραλιζέ”.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αταμάν ανέφερε σχετικά τα εξής: “Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στη Φενερμπαχτσέ αυτή τη στιγμή. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην EuroLeague.

Ergin Ataman: “Tarık Biberovic şu anda Fenerbahçe’de çok formda. EuroLeague’de en iyi oyunculardan bir tanesi.



Bir süre sonra Türk olarak oynamasını bekliyoruz. Artık hepimiz kadar Türk.



Kendisine de Fenerbahçe yönetimine de teşekkür ederim” pic.twitter.com/PgP7preERP — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) March 1, 2026

Περιμένουμε να παίξει ως Τούρκος μετά από λίγο καιρό. Είναι τόσο Τούρκος όσο όλοι μας τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο αυτόν όσο και τη διοίκηση της Φενέρμπαχτσε“.