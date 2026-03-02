Εργκίν Αταμάν: «Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είναι τόσο Τούρκος όσο όλοι μας»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην Τουρκία για τους αγώνες της εθνικής ομάδας, ως ομοσπονδιακός τεχνικός και μίλησε για την υπόθεση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.
Ο Τουρκοβόσνιος γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης για την εθνική Τουρκίας στο πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία στα προκριματικά του Mundobasket και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει σύντομα να τον έχει ως Τούρκο στην ομάδα του, αυξάνοντας τις επιλογές του, με τους “νατουραλιζέ”.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Αταμάν ανέφερε σχετικά τα εξής: “Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στη Φενερμπαχτσέ αυτή τη στιγμή. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην EuroLeague.
Ergin Ataman: “Tarık Biberovic şu anda Fenerbahçe’de çok formda. EuroLeague’de en iyi oyunculardan bir tanesi.— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) March 1, 2026
Bir süre sonra Türk olarak oynamasını bekliyoruz. Artık hepimiz kadar Türk.
Kendisine de Fenerbahçe yönetimine de teşekkür ederim” pic.twitter.com/PgP7preERP
Περιμένουμε να παίξει ως Τούρκος μετά από λίγο καιρό. Είναι τόσο Τούρκος όσο όλοι μας τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο αυτόν όσο και τη διοίκηση της Φενέρμπαχτσε“.