Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν αρχίσει να επιστρέφουν σε αγωνιστική δράση, μετά τη διακοπή του κορονοϊού και πλέον ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και για την Premier League.

Με ομόφωνη απόφαση των ομάδων της Premier League και το “πράσινο φως” από τις βρετανικές αρχές, αρχίζουν από αύριο Τρίτη 19 Μαΐου, οι προπονήσεις όλων των συλλόγων του πρωταθλήματος Αγγλίας.

Την απόφαση “υπέγραψε” και η Ένωση παικτών και έτσι ανακοινώθηκε και επίσημα ότι θα επανέλθουν οι παίκτες για ομαδικές προπονήσεις, αρχικά σε γκρουπ λίγων παικτών, όπως έγινε και στη Γερμανία. Στόχος είναι να αρχίσουν φυσικά τα παιχνίδια το συντομότερο δυνατό και πιθανότατα τον Ιούλιο.

