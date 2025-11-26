Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός: Για τη νίκη με πολλές απουσίες στα γκαρντ οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα για την 13η αγωνιστική της Euroleague (26/11/25, 20:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και καλείται να ξεπεράσει τις αρκετές απουσίες στη γραμμή των γκαρντ και να φύγει με τη νίκη από το Βελιγράδι.

Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός έχουν από 8 νίκες στη Euroleague και στο γήπεδο των Σέρβων θα ξεκαθαριστεί η δική τους ισοβαθμία στη βαθμολογία και ένας εκ των δύο να ισοβαθμίσει στην κορυφή με Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Έβανς και Φαλ ως γνωστόν θα απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Νιλικίνα έχει μυϊκό σπασμό στον αριστερό μηρό, ο ΜακΚίσικ τενοντίτιδα και ο Λαρεντζάκης έχει ενταχθεί στην Εθνική Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι Γουόκαπ, Λι και Ντόρσεϊ καλούνται να διαχειριστουν την οργάνωση του παιχνιδιού, με τον Εβαν Φουρνιέ να παίρνει περισσότερες μπαλες στα χέρια του.

Και για τους Σέρβους υπάρχουν σταθερά πολλές απουσίες. Κάνααν, Μπολομπόι, Ριβέρο και Κάρτερ είναι σταθερά εκτός, ενώ Ιζούντου και Νταβίντοβατς προστέθηκαν στη λίστα με τις απουσίες του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Ενδιαφέρον έχει η παρουσία του Τζάρεντ Μπάτλερ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, που όπως και ο ίδιος δήλωσε είχε επαφή και με τον Ολυμπιακό, πριν υπογράψει με τους Σέρβους, καθώς προτίμησε μία σίγουρα θέση με αρκετό χρόνο και την μπάλα στα χέρια του.

Την περσινή χρονιά οι Ερυθρός είχε 2/2 νίκες κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ φέτος σε μία φιλική αναμέτρηση τον Σεπτέμβριο νίκησε ο Ολυμπιακός με 86-83.

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Κάρλος Κορτές και Σαούλιους Ράτσις.