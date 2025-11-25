Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα για την 13η αγωνιστική της Euroleague

Τους διαιτητές για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα (26.11.2025, 20:30, Novasports Prime, Newsit.gr) ανακοίνωσε η Euroleague.

Το ματς της 13ης αγωνιστικής της Euroleague ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ισπανοί Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Κάρλος Κορτές και ο Λιθουανός Σαούλιους Ράτσις. Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας «τρέχουν» αυτή τη στιγμή ρεκόρ 8-4 και βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Το σημερινό (25.11.2025) πρόγραμμα στη Euroleague

18:00 Ντουμπάι-Παρί (Novasports4HD)

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βίρτους Μπολόνια (Novsaports6HD)

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports5HD)

20:00 Ζαλγκίρις-Μπασκόνια (Novasports Start)

21:15 Παναθηναϊκός-Παρτίζαν (Novasports Prime)

21:30 Βαλένθια-Μπάγερν Μονάχου (Novasports4HD)

Τα ματς της Τετάρτης (26.11.2025)

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Start)

20:30 Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός (Novasports Prime)

20:30 Μονακό-Αναντολού Εφές (Novasports4HD)

21:30 Μπαρτσελόνα-Βιλερμπάν (Novasports5HD)