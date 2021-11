Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και με 81-48 μία τραγική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, και γνώρισε την πιο “βαριά” ήττα του στη Euroleague από τον Ερυθρό Αστέρα, στην 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι “πράσινοι” δεν κατάφεραν να γίνουν ανταγωνιστικοί σε κανένα σημείο του αγώνα και η διαφορά ήταν σταθερά πάνω από τους 30 πόντους στο τέλος, όντας ενδεικτική της εικόνας της αναμέτρησης. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη “έπεσε” έτσι στο 2-6 στην κατάταξη, ενώ οι Σέρβοι “ανέβηκαν” στο 3-5.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά το ματς και προηγήθηκε με 6-2 με πρωταγωνιστή τον Παπαγιάννη. Ο Γουόλτερς όμως πέτυχε 10 διαδοχικούς πόντους χωρίς να χάσει σουτ για τον Ερυθρό Αστέρα και άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Οι παίκτες του Πρίφτη “κόλλησαν” στην επίθεση και είναι χαρακτηριστικό ότι πέτυχαν μόλις ένα ακόμη καλάθι μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, το οποίο και ολοκληρώθηκε με σκορ 21-8.

Ο Μέικον “ξεκόλλησε” τους “πράσινους” στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, μειώνοντας σε 21-14, αλλά τα λάθη του Τριφυλλιού συνεχίστηκαν (είχε 13 στο ημίχρονο), με τον Φέρελ να είναι αρνητικός όσο αγωνίστηκε σε αυτό το διάστημα.

