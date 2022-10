Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ντέγιαν Ράντονιτς να επιστρέφει στο Βελιγράδι ως αντίπαλος στην πρώην ομάδα του.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε πάντως θερμή υποδοχή από τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι τον αποθέωσαν μάλιστα στην είσοδό του στο γήπεδο, αλλά και στη βράβευσή του από την ομάδα.

Ο Ντέγιαν Ράντοβιτς πήρε τιμητική πλακέτα από τον Ερυθρό Αστέρα, πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, για την προσφορά του στην ομάδα της Σερβίας.

Coach Dejan Radonjić and Goran Bošković received an honorary award from their former club @kkcrvenazvezda 👏#WeTheGreens #paobc https://t.co/9Egx2KyQAz pic.twitter.com/ZkVuRKVyfu