Η UEFA έκανε το χατήρι των “μεγάλων” ομάδων της Ευρώπης, αλλάζοντας το φορμάτ του Champions League, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους σε περισσότερα ματς στη σεζόν και παραπάνω ευρωπαϊκά ντέρμπι.

Το γεγονός θα αποφέρει όμως και στην ίδια, έσοδα “μαμούθ” από τη σεζόν 2024-25, τα οποία και υπολογίζεται ότι θα φθάσουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, με αύξηση 40% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό για το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο Champions League, υπάρχει ουσιαστικά κατάργηση της φάσης των ομίλων και play off για την είσοδο στους “16”, σε ένα φορμάτ που εκτιμάται ότι θα ευνοήσει τους “ισχυρούς” της διοργάνωσης.

