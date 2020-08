Ο Λούκα Ντόνσιτς πραγματοποίησε μυθικό πρώτο παιχνίδι στα play off του NBA, καθώς πέτυχε 42 πόντους (με 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ) και έγραψε ιστορία, ως ο κορυφαίος όλων των εποχών στο πρωτάθλημα.

Κι αυτό γιατί κανείς άλλος παίκτης στην ιστορία του NBA, δεν έχει πετύχει περισσότερους πόντους στο πρώτο του παιχνίδι στα play off, ενώ έγινε και ο τέταρτος νεαρότερος γενικά σε κάποιο ματς του “μαγικού” κόσμου.

The most points in a playoff debut in NBA history: L U K A – 42 Pts 😎 pic.twitter.com/ctvSvdEPrF

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόνσιτς μπήκε από το πρώτο του παιχνίδια με τους Ντάλας Μάβερικς κόντρα στους Λ.Α. Κλίπερς, σε μία απίθανη λίστα μόνο με τους Μάτζικ Τζόνσον και Λεμπρόν Τζέιμς, σκοράροντας πάνω από 40 πόντους σε ηλικία 21 ετών και 171 ημερών.

Luka Doncic is the 4th youngest player to drop 40+ points in a playoff game in NBA history.



20y, 276d — Magic Johnson

21y, 119d — LeBron James

21y, 124d — LeBron James

21y, 171d — Luka Doncic pic.twitter.com/gtOfR4gI6l