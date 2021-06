Εκπληκτική εικόνα στην «Στέιτ Φαρμ Αρένα» της Ατλάντα. Τα φώτα έσβησαν στο φινάλε του game 6 των Χοκς με τους 76ers, αλλά οι εξέδρες θύμισαν… έναστρο ουρανό, από τα φλας των κινητών.

Ο αγώνας των Χοκς με τους 76ers στην Ατλάντα διεκόπη για λίγα λεπτά, λίγο πριν το τέλος του, αλλά στη συνέχεια λύθηκε το πρόβλημα που προέκυψε με τα φώτα του γηπέδου κι έτσι είχαμε και πάλι δράση.

Οι φίλοι των Χοκς είδαν την ομάδα τους να χάνει μέσα στην Ατλάντα, αλλά λίγο νωρίτερα μας… χάρισαν μια απίστευτη εικόνα, κάνοντας τις εξέδρες να «λάμψουν» από τα φλας των κινητών τους.

The lights went out in Atlanta with 2 minutes left in the game 😅 pic.twitter.com/4wnGHzWDQB