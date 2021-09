Η πρώτη αγωνιστική της Superleague για τη σεζόν 2021-22 ολοκληρώθηκε, με τον Τζον Φαν’τ Σιπ να έχει έντονα παράπονα από τους “μεγάλους” του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας έκανε σχετική ανάρτηση στο twitter, όπου και σημειώνει ότι μόνο εφτά Έλληνες παίκτες αγωνίστηκαν σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη, κάνοντας λόγο για “πρόβλημα” ταυτότητας.

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο ξεκάθαρα έχει ένα πρόβλημα ταυτότητας. Οι πέντε “μεγάλες” ομάδες (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Άρης) έβαλαν στην ενδεκάδα τους την πρώτη αγωνιστική της ελληνικής Super League συνολικά επτά Έλληνες παίκτες. Μέσο όρο 1,4 σε κάθε ομάδα»

Greek football clearly has an identity problem! The “big” 5 teams #Panathinaikos #PAOK #AEK #Olympiacos #ARIS put in there starting line ups of the first round in the Greek #superleague all together only 7!!! Greek players… an average of 1.4 player a team https://t.co/Y6tZq5krCC