Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ.

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετώπισε σε φιλική αναμέτρηση την Ισπανία στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με το κοινό να παίρνει μια πρώτη γεύση από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Κεντρικό πρόσωπο όπως ήταν αναμενόμενο ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak στην εκφώνηση του ονόματος του να γνωρίζει την αποθέωση, με το κοινό να είναι φανερά ενθουσιασμένο που αντίκρισε από κοντά τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα του κόσμου.

OAKA is rocking for Giannis Antetokounmpo! What a warm welcome for the Greek Freak! pic.twitter.com/KwTQQq43QU