Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα δώσει τελικά το «παρών» στο Προολυμπιακό τουρνουά με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών, ανακοινώνοντας ο ίδιος στους συμπαίκτες του τα κακά νέα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ρικ Πιτίνο να εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός.

Η είδηση κυκλοφόρησε το μεσημέρι της Τρίτης (22/6) και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα, με την ΕΟΚ να ενημερώνει σχετικά πως ο Βασίλης Σπανούλης δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο πόδι και από σήμερα αποχώρησε από την τελική ευθεία της Εθνικής Ανδρών για το Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά.

Ο Σπανούλης έδωσε το παρών στο ΟΑΚΑ στην αρχή της απογευματινής προπόνησης, προκειμένου να ευχαριστήσει όλα τα μέλη της ομάδας για τη μέχρι τώρα συνεργασία που είχαν, να εκφράσει τη στενοχώρια του που δεν θα μπορέσει να είναι μέλος της προσπάθειας και κυρίως την πεποίθησή του ότι παρά τις ατυχίες, υπάρχει η απαιτούμενη ποιότητα για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ρικ Πιτίνο εξέφρασε τη απογοήτευσή του για το γεγονός, αλλά παράλληλα και τον σεβασμό του για τον αρχηγό του Ολυμπιακού τονίζοντας χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter¨«Έχω μια μεγάλη τρύπα στην καρδιά μου για το ότι ο αρχηγός μας, Βασίλης Σπανούλης, δεν θα μας οδηγήσει στον Καναδά. Είχα δύο υπέροχες εβδομάδες μαζί του. Συνοψίζει ό,τι θέλετε σε έναν παίκτη μπάσκετ. Παθιασμένος, ταλαντούχος, σκληρά εργατικός και ξεχωριστός!»

