Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη και τις ευχές σας! Με κάνατε να νιώσω μοναδικά…Δεν υπάρχει χρόνος για στεναχώρια , αλλά μόνο χρόνος για σκληρή δουλειά, ώστε να επιστρέψω πιο δυνατός και να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ πιο πολυ απ οτιδήποτε άλλο.. Πάμε όλοι μαζί να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια και να στηρίξουμε αυτούς τους μάγκες που ταξιδεψαν στην Κίνα, ώστε να μας κάνουν πάλι υπερήφανους και να σηκώσουν τη σημαία μας ψηλά,εκει που ανήκει!!!Ευγνώμων για όσα ζήσαμε κ περήφανος για όλους σας!! 🙏🇬🇷🏀💪 #HELLAS #Basketball #Family