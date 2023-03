Με πολλά νέα πρόσωπα, αλλά χωρίς τον Καρίμ Μπενζεμά οι κλήσεις της Εθνικής Γαλλίας για τα ματς με Ολλανδία και Ιρλανδία, στα προκριματικά του Euro.

Οι σχέσεις του Ντιντιέ Ντεσάν με τον Καρίμ Μπενζεμά βρίσκονται σε… ακραία κατάσταση και ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας επέλεξε να αφήσει εκτός τον επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αντίθετα, κάλεσε πολλούς νέους παίκτες, όπως οι Γουέσλι Φοφανά, Κεφρέν Τιράμ, Μπρις Σαμπά, αλλά και οι Μούσα Ντιαμπί και Μάικ Μενιάν, που επιστρέφουν μετά από καιρό στους “τρικολόρ”.

