Εθνική μπάσκετ: Ανάρτηση με Ακρόπολη από τη FIBA για την πρόκριση της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας πήρε το μοναδικό “εισιτήριο” από το Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ και ετοιμάζεται να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Με επιβλητική νίκη επί της Κροατίας, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας κατέκτησε την πρώτη θέση στο Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ και η FIBA το… ανακοίνωσε την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με μία φοβερή ανάρτηση στα social media.

Με μία φωτογραφία που δείχνει τους παίκτες της “γαλανόλευκης” μπροστά από την Ακρόπολη, η FIBA ενημέρωσε για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας, γράφοντας ότι “η Ελλάδα επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά το 2008”.

Hellas are back in the @Olympics for the first time since 2008! 🇬🇷



How far can they go in #Paris2024?#FIBAOQT pic.twitter.com/v7NO3Az6I0