Στην Ελλάδα θα γίνει ένα από τα τέσσερα Προολυμπιακά τουρνουά, με τη FIBA να ανακοινώνει κι επίσημα ότι η Εθνική μπάσκετ θα διεκδικήσει εντός έδρας, την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μαζί με τη Λετονία, την Ισπανία και το Πουέρτο Ρίκο, η Ελλάδα θα είναι μία από τις οικοδέσποινες των Προολυμπιακών τουρνουά, δίνοντας την ευκαιρία στην Εθνική μπάσκετ, που αναμένεται να έχει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της, να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Οι αγώνες αναμένεται να γίνουν στο ΣΕΦ του Φαλήρου, ενώ σήμερα το βράδυ (27/11, 20:00) θα γίνει η κλήρωση για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν σε κάθε τουρνουά, διεκδικώντας το μοναδικό “εισιτήριο” για το Παρίσι, από κάθε ένα από αυτά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA επιβεβαίωσε τους οικοδεσπότες των ανδρών των Ολυμπιακών Προκριματικών Τουρνουά της FIBA 2024.

Στις Εθνικές Ομοσπονδίες της Ελλάδας, της Λετονίας, του Πουέρτο Ρίκο και της Ισπανίας απονεμήθηκαν τα δικαιώματα φιλοξενίας των τεσσάρων Προκριματικών Ολυμπιακών Τουρνουά της FIBA, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου 2024, στις πόλεις Πειραιά, Ρίγα, Σαν Χουάν και Βαλένθια. .

Συνολικά 24 ομάδες θα αγωνιστούν σε τέσσερα Προκριματικά Ολυμπιακά Τουρνουά της FIBA το 2024. Δεκαεννέα ομάδες προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA 2023, το οποίο διεξήχθη στις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και την Ινδονησία. Οι υπόλοιπες πέντε ομάδες που απαρτίζουν τη διοργάνωση ήταν οι νικητές των Ολυμπιακών Προκριματικών Τουρνουά της FIBA που διεξήχθησαν τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Ο νικητής κάθε Ολυμπιακού Προκριματικού Τουρνουά FIBA 2024 θα διεκδικήσει το εισιτήριό του για το Ολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, συμπληρώνοντας τις επτά ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί απευθείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ FIBA 2023, καθώς και την διοργανώτρια χώρα, τη Γαλλία .

Η επίσημη τελετή κλήρωσης για τα Προκριματικά Ολυμπιακά Τουρνουά της FIBA 2024 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Patrick Baumann House of Basketball, στην έδρα της FIBA.

