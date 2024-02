Εθνική μπάσκετ: Η FIBA αποθέωσε τον «Βασιλιά» Τολιόπουλο για το καθοριστικό καλάθι στο Ολλανδία – Ελλάδα

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε “μυθική” εμφάνιση για την Εθνική μπάσκετ και την οδήγησε στο διπλό με 74-72 στην έδρα της Ολλανδίας για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, γνωρίζοντας την αποθέωση και από τη FIBA.

Ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, 8 ασίστ και το καλάθι που νίκης για την Εθνική μπάσκετ στην Ολλανδία, ο Τολιόπουλος ήταν μακράν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα για την Ελλάδα και έκανε ρεκόρ καριέρας με τη “γαλανόλευκη”, αναγκάζοντας και τη FIBA να του υποκλιθεί.

“Αυτός” έγραψε η FIBA σε ανάρτησή της με το τελευταίο καλάθι του Τολιόπουλου στο ματς και έβαλε δίπλα το εικονίδιο του Βασιλιά για τον παίκτη του Άρη, που ήταν καθοριστικός για την Εθνική Ελλάδας στη Χάγη. Νωρίτερα δε, είχε κάνει κι άλλη χιουμοριστική ανάρτηση, στην οποία τον παρομοίαζε με τον Στεφ Κάρι, για τα 4/9 τρίποντα που είχε στο ματς.

The Greeks 🇬🇷 SURVIVE a nail-biting thriller! 🫣



