Εθνική μπάσκετ: Η FIBA ρώτησε τους Έλληνες παίκτες για το αγαπημένο τους νησί

Η FIBA δημοσίευσε ένα video με τους παίκτες της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας να απαντούν για το αγαπημένο τους ελληνικό νησί, με τις επιλογές να είναι πολλές και διαφορετικές.

Οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και δεν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πολύ τα ελληνικά νησιά το φετινό καλοκαίρι, αλλά η FIBA ζήτησε τις… προτάσεις τους σε ένα νέο video που ανέβασε στα επίσημα social media της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

O Ντίνος Μήτογλου και o Βασίλης Τολιόπουλος επέλεξαν την Κρήτη, ο Κώστας Αντετοκούνμπο τη Μήλο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την Πάρο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης την Κύθνο και ο Τόμας Γουόκαπ τη Σύμη.

