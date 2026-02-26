Εθνική μπάσκετ: Μέσα ο Παπανικολάου, έξω ο Σαμοντούροφ – Ποιοι κόπηκαν για τα ματς με το Μαυροβούνιο

Η Εθνική μπάσκετ συνεχίζει την προετοιμασία της για το πρώτο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο (27/02/26, 19:00) με τον Κώστα Παπανικολάου να μπαίνει στις προπονήσεις και να θέτει εαυτών στη διάθεση της ομάδας.

Ο Κώστας Παπανικολάου, μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις, μετά και την επιστροφή της ερυθρόλευκης αποστολής ενσωματώθηκε στην αποστολή της Εθνικής μπάσκετ για τα προκριματικά του Mundobasket.

Ο Σαμοντούροφ τέθηκε εκτός μάχης λόγω ενός τραυματισμού που αποκόμισε στο Allwyn Final 8 και δεν θα μπορέσει σίγουρα να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Μαυροβούνιο. Εκτός είναι και ο Καραγιαννίδης εξαιτίας τραυματισμού.

Την παρουσία τους στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας ολοκλήρωσαν οι Περσίδης, Τουλιάτος, Πλώτας και Δίπλαρος.

Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να βρεθεί κανονικά στον πάγκο της ομάδας, αφού θα ταξιδέψει στην Ελλάδα αμέσως μετά το παιχνίδι της Μονακό με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη Euroleague (26/02/26, 20:00).