Ο Άτσο Πέτροβιτς δείχνει για μια ακόμα φορά το… κόμπλεξ του απέναντι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ. Ο Κροάτης έχει παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα της χώρας του κόντρα στην Ελλάδα, στο Eurobasket 2022 και “στόχευσε” φάσεις που πρωταγωνίστησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Έχοντας διατελέσει -μεταξύ άλλων- και προπονητής της εθνικής ομάδας της Κροατίας, ο Άτσο Πέτροβιτς διαμαρτυρήθηκε για δύο φάσεις με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο τελευταίο λεπτό του αγώνα της Εθνικής μπάσκετ με την “χρβάτσκα”.

«Και τώρα κάτι για τη διαιτησία, γιατί όταν χάνεις έχεις το δικαίωμα να είσαι εκνευρισμένος. Πριν το κάρφωμα του Γιάννη για το +4, δεν σπρώχνει τον Χεζόνια; Και στο +4, πάλι ο Γιάννης, κατά τη γνώμη μου κάνει βήματα πριν κάνει ντρίμπλα και φτάσει στο καλάθι και φάουλ για το +7», έγραψε στο Twitter ο Πέτροβιτς.

Θυμίζουμε ότι ο αδερφός του αείμνηστου Ντράζεν Πέτροβιτς είχε κάνει κάποιες προκλητικές δηλώσεις το 2019 -ως προπονητής της Βραζιλίας- μετά τη νίκη της “σελεσάο” επί της Γαλανόλευκης” στο Μουντομπάσκετ της Κίνας και φαίνεται πως δεν χάνει ευκαιρία, για να ρίξει λίγη ακόμα… χολή.

A sad malo o suđenju jer kad izgubiš imaš pravo da se ljutiš😱 Netom prije zakucavanja za plus 4 Grčke nije li Giannis odgurnuo Hezonju? Na plus 4 ponovo Giannis, po meni, radi duplu jer nakon jednog driblinga hvata loptu i ponovo dribla te iznuđuje koš i dodatno za plus sedam!