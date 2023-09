Η Εθνική μπάσκετ σταμάτησε στη φάση των “16” στο Mundobasket 2023, κάτι που “πέρασε” και στο νέο FIBA ranking. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, για τα Προολυμπιακά Τουρνουά, πάει λογικά η Ελλάδα.

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών βρίσκεται πλέον στο Νο14 του FIBA Ranking, χάνοντας πέντε θέσεις, αφού πριν από το Mundobasket 2023 βρισκόταν στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Γερμανία έκανε άλμα οκτώ θέσεων μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και πλέον είναι τρίτη, ενώ οι ΗΠΑ -αν και βρέθηκαν εκτός βάθρου- πέρασαν στην κορυφή, εκτοπίζοντας την Ισπανία, που έμεινε εκτός προημιτελικών.

Τεράστια άνοδο σημείωσε η Λετονία, που κέρδισε 22 θέσεις και πλέον είναι όγδοη, ενώ ο Καναδάς σκαρφάλωσε εννιά θέσεις και είναι έκτος. Η ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια Σερβία πήρε μόλις μία θέση και είναι πλέον πέμπτη.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η 14η θέση της Ελλάδας σημαίνει ότι θα βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για τα 4 Προολυμπιακά τουρνουά, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει έναν “ισχυρό” (ομάδα που βρίσκεται από πάνω της στην κατάταξη) στον όμιλό της.

Ισπανοί και Λετονοί δείχνουν να έχουν ισχυρή υποψηφιότητα, για να διοργανώσουν ένα από τα τουρνουά που δίνουν “εισιτήριο” για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ αν η χώρα μας διοργανώσει κάποιο από τα Προολυμπιακά, πιθανότατα θα κληθεί να αντιμετωπίσει Σλοβενία ή Λιθουανία.

🇺🇸 USA are BACK 🔛🔝 of the FIBA World Rankings, presented by @Nike. pic.twitter.com/Oej7HCtEMF