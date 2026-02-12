Εθνική ποδοσφαίρου: Με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία η γαλανόλευκη στη League A του Nations League

Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου έμαθε τους αντιπάλους της στη League A του Nations League, όπου η γαλανόλευκη θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν ήταν δυνατό να αποφύγει πανίσχυρους αντιπάλους, ωστόσο η κλήρωση δεν ήταν κακή για την Εθνική ποδοσφαίρου, η οποία βρέθηκε στον ίδιο όμιλο στη League A του Nations League με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Οι αγώνες της γαλανόλευκης θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και θα γίνουν τέσσερα παιχνίδια από τις 24 Σεπτεμβρίου έως και τις 3 Οκτωβρίου, ενώ οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.

Ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Ελλάδα

Oι δύο πρώτοι κάθε ομίλου, συνεχίζουν στα προημιτελικά του θεσμού, τα οποία θα είναι διπλά και θα διεξαχθούν μεταξύ 25 και 30 Μαρτίου 2027 – με τους νικητές να περνούν στην τελική φάση που θα γίνει το καλοκαίρι.

Όσον αφορά στις ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση, θα συμμετάσχουν στα μπαράζ ανόδου-παραμονής με μία εξ αυτών που θα βγουν δεύτερες στον όμιλό τους στη League B.

Τέλος, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τέταρτη και τελευταία θέση, υποβιβάζονται άμεσα στη League B, δίχως να έχουν κάποια δεύτερη ευκαιρία.

Oι όμιλοι του Nations League

LEAGUE A:

Group A: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία

Group B: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα

Group C: Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία

Group D: Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία

LEAGUE B:

Group A: Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία

Group B: Ουγγαρία, Ουκρανία, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία

Group C: Ισραήλ, Αυστρία, Ιρλανδία, Κόσοβο

Group D: Πολωνία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Σουηδία

LEAGUE C

Group A: Αλβανία, Φινλανδία, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο

Group B: Μαυροβούνιο, Αρμενία, Κύπρος, Λετονία ή Γιβραλτάρ

Group C: Καζακστάν, Σλοβακία, Νησιά Φερόε, Μολδαβία

Group D: Ισλανδία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο ή Μάλτα

LEAGUE D:

Group A: Γιβραλταρ ή Λετονία, Λουξεμβούργο ή Μάλτα, Ανδόρα

Group B: Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02/2026.