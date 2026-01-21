Εθνική πόλο ανδρών: Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Ευρωπαϊκό, η ημέρα και ώρα του Ελλάδα – Ουγγαρία

Η Ιταλία είναι η τελευταία ομάδα που πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. Οι “ατζούρι” επικράτησαν με 13-10 της Κροατίας, εξασφάλισαν τη 2η θέση στον ΣΤ’ Όμιλο και προκρίθηκαν στις κορυφαίες τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης, εκεί που βρίσκεται και η Ελλάδα.

Στον ημιτελικό της, η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σερβία, με το σπουδαίο ματς να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (23.01.2026, 21:30).

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό θα αγωνιστεί η Ελλάδα, με στόχο τη νίκη που θα την βάλει για πρώτη φορά στη ζώνη των μεταλλίων, σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης. Η Εθνική πόλο να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το απόγευμα της Παρασκευής (23.01.2026, 18:00, Newsit.gr, ΕΡΤ Σπορτ 2) για μία θέση στον τελικό.

Ημιτελικοί

1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: Ελλάδα – Ουγγαρία

2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: Σερβία – Ιταλία

Τελικοί

Μικρός Τελικός – 25/01 18:00

Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30