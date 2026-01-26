Αθλητικά

Εθνική πόλο γυναικών: Κόντρα στη Γαλλία το δεύτερο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Αύριο Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στην Πορτογαλία
Η Τριχά
Η Τριχά σε αγώνα της Εθνικής Ελλάδας / EUROKINISSI

Η Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας “διέλυσε” με 24-7 τη Σλοβακία, στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Μαδέιρα στην Πορτογαλία και πλέον στρέφεται στο ματς με τη Γαλλία στη δεύτερη αγωνιστική.

Ως παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας είναι φαβορί για το βάθρο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου μετά τη Σλοβακία ο πήχης θα ανέβει, για τον αγώνα με τη Γαλλία στον πρώτο όμιλο.

Οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν πρώτα τη Γερμανία και στη συνέχεια θα βρεθούν απέναντι από την ομάδα του Χάρη Παυλίδη, για τη “μάχη” της πρόκρισης στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γαλλία είναι προγραμματισμένο για αύριο Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στις 7 το απόγευμα.

