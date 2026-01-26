Ελλάδα – Σλοβακία 24-7: Επίδειξη δύναμης από την Εθνική πόλο γυναικών στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας έκανε επίδειξη δύναμης στην πρεμιέρα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Μαδέιρα στην Πορτογαλία και νίκησε με το επιβλητικό 24-7 τη Σλοβακία.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην εμφανώς κατώτερη Σλοβακία και προηγούμενη με 8-1 από το πρώτο 8λεπτο, μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του αγώνα.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη πήρε έτσι την πρώτη της νίκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Μαδέιρα και στρέφει το ενδιαφέρον της στη συνέχεια της διοργάνωσης, όπου και αναμένεται να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα.

Μυριοκεφαλιτάκη και Καραγιάννη ήταν οι πρώτες σκόρερ για τη “γαλανόλευκη” στην πρεμιέρα του τουρνουά, πετυχαίνοντας τέσσερα και πέντε γκολ αντίστοιχα, κόντρα στις Σλοβάκες.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2

Οι συνθέσεις και τα γκολ

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 1, Τριχά 2, Φουντωτού 1, Ξενάκη 1, Νίνου 3, Πάτρα, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5.

Σλοβακία (Σίνζια Ραγκούσα): Ματούσκοβα, Γκαρανσκόβσκα, Βιταλιάνο, Μπαρανοβίκοβα, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα, Κάσκοβα, Κιερνόσοβα, Στανκοβιάνκσα, Τέλιπκο, Χολίκοβα, Τουριάκοβα, Πέχοβα, Βάργκοβα