Ελλάδα – Σλοβακία 24-7: Επίδειξη δύναμης από την Εθνική πόλο γυναικών στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Χωρίς αντίσταση η πρώτη νίκη της Εθνικής Ελλάδας στη Μαδέιρα
Εθνική πόλο γυναικών
Στιγμιότυπο από αγώνα της Εθνικής πόλο γυναικών / EUROKINISSI

Η Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας έκανε επίδειξη δύναμης στην πρεμιέρα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Μαδέιρα στην Πορτογαλία και νίκησε με το επιβλητικό 24-7 τη Σλοβακία.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην εμφανώς κατώτερη Σλοβακία και προηγούμενη με 8-1 από το πρώτο 8λεπτο, μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του αγώνα.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη πήρε έτσι την πρώτη της νίκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Μαδέιρα και στρέφει το ενδιαφέρον της στη συνέχεια της διοργάνωσης, όπου και αναμένεται να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα.

Δείτε εδώ το Live του αγώνα

Μυριοκεφαλιτάκη και Καραγιάννη ήταν οι πρώτες σκόρερ για τη “γαλανόλευκη” στην πρεμιέρα του τουρνουά, πετυχαίνοντας τέσσερα και πέντε γκολ αντίστοιχα, κόντρα στις Σλοβάκες.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2

Οι συνθέσεις και τα γκολ

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 1, Τριχά 2, Φουντωτού 1, Ξενάκη 1, Νίνου 3, Πάτρα, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5.

Σλοβακία (Σίνζια Ραγκούσα): Ματούσκοβα, Γκαρανσκόβσκα, Βιταλιάνο, Μπαρανοβίκοβα, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα, Κάσκοβα, Κιερνόσοβα, Στανκοβιάνκσα, Τέλιπκο, Χολίκοβα, Τουριάκοβα, Πέχοβα, Βάργκοβα

