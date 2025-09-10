Εθνική Τουρκίας: O εκκεντρικός Εργκίν Αταμάν, ο υπερταλαντούχος Αλπερέν Σενγκούν και τα 50 χρόνια χωρίς νίκη απέναντι στην Ελλάδα

Η Τουρκία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στα ημιτελικά του Eurobasket, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να θέλει να βάλει ένα stop στην αρνητική παράδοση που έχει απέναντι στην «γαλανόλευκη» και φυσικά να κατακτήσει ένα μετάλλιο στην διοργάνωση. Το προφίλ των… γνώριμων Τούρκων οι οποίοι μετράνε μόνο νίκες στο τουρνουά.

Η Εθνική Τουρκίας ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Πολωνίας (91-77), με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα απέναντι σε μια ομάδα που δεν προκαλεί τρόμο. Άλλωστε οι Τούρκοι έχουν τεράστια αυτοπεποίθηση στο φετινό Eurobasket, ειδικότερα μετά την σπουδαία νίκη τους απέναντι στην Σερβία (95-90) η οποία τους έδωσε την πρωτιά στον όμιλό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού ο οποίος μάλιστα είναι και το φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή στο τουρνουά έχει φτιάξει μια πολύ σκληρή και αθλητική ομάδα, η οποία χάνει πολύ δύσκολα, παίζει άμυνα που εξαντλεί τον αντίπαλο και βασίζεται στο ατομικό ταλέντο και ποιότητα των παικτών του. Για να την κερδίσεις πρέπει να έχεις «καθαρό» μυαλό, να μην χάσεις τη συγκέντρωση και την προσήλωση στον πάγκο και την συμπεριφορά των Τούρκων, οι οποίοι θα στοχεύσουν να αποδιοργανώσουν την ελληνική ομάδα.

Πρόκειται φυσικά για την πιο δύσκολη ομάδα που θα έχει αντιμετωπίσει η χώρα μας στην διοργάνωση, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Εθνική μπάσκετ δεν μπορεί να τρομάζει, καθώς το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έχει δείξει πως δεν φοβάται από αντιπάλους και έδρες. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μετά από 16 χρόνια διεκδικούμε ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, έχοντας ξορκίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος. Και αυτό από μόνο του κάτι δείχνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες κλειδιά

Ο κορυφαίος Τούρκος παίκτης στο τουρνουά δεν είναι άλλος από τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο παίκτης των Ρόκετς αποτελεί ένα από τους πιο εντυπωσιακούς ψηλούς του ΝΒΑ και γι αυτό άλλωστε του έχουν κολλήσει το παρατσούκλι «Baby Jokic» καθώς το στυλ του μοιάζει αρκετά με αυτό του Σέρβου.

Ο Σενγκούν μέχρι στιγμής στο Eurobasket μετρά 21,6 πόντους, 10,9 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ κατά μέσο όρο, έχοντας δείξει πως μπορεί να αποτελέσει ένα από τους μεγάλους αστέρες των επόμενων χρόνων στο παγκόσμιο μπάσκετ. Στα 23 του χρόνια, ο ύψους 2,11 σέντερ ξεχωρίζει για την τεχνική του, τη δύναμή του, αλλά και τις σωστές αποφάσεις που παίρνει μέσα στο παρκέ, με τον ίδιο να σκοράρει και να «καθαρίζει» κάτω από την ρακέτα.

Ένας αν μη τι άλλος πονοκέφαλος για την Εθνική, η οποία πρέπει να βρει τρόπο να τον περιορίσει και φυσικά να μην του επιτρέψει να πάρει τα επιθετικά ριμπάουντ που δείχνει να είναι ένας τομέας που μπορεί να κάνει την διαφορά.

Παράλληλα στο ρόστερ υπάρχει και ο γνώριμος από την παρουσία του στη χώρα μας και τον Παναθηναϊκό Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ αποτελεί το alter ego του Σενγκούν, με τον ίδιο να προσφέρει λύσεις στο σκοράρισμα (15 πόντους Μ.Ο) έχοντας μάλιστα πάνω από 50% ευστοχία στα τρίποντα.

Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά και αποτελεί βαρόμετρο για τους Τούρκους.

Τέλος, δεν μπορεί να παραλειφθεί και ο Σέιν Λάρκιν. Ο νατουραλιζέ της Τουρκίας που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ με την φανέλα της Εφές, είναι ο τρίτος πόλος της τουρκικής ομάδας, με την εμπειρία και τις δημιουργικές – εκτελεστικές του ικανότητες να ξεχωρίζουν. Στα 32 του χρόνια ο γκαρντ των Τούρκων μετρά 11 πόντους, 4,6 ασίστ και 3,6 ριμπάουντ Μ.Ο στο Eurobasket και σίγουρα αναμένεται να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο ελληνικό καλάθι.

Το ρόστερ της Τουρκίας

Άντεμ Μπόνα

Αλπερέν Σενγκούν

Τζέντι Όσμαν

Ερτσάν Οσμάνι

Ερκάν Γιλμάζ

Φουρκάν Κορκμάζ

Κέναν Σιπάχι

Ονουράλπ Μπιτίμ

Ομέρ Γιούρτσεβεν

Σερτάτς Σανλί

Σέιν Λάρκιν

Σεχμούς Χαζέρ

Ο δρόμος προς τα ημιτελικά

Τουρκία – Λετονία 93-73

Τουρκία – Τσεχία 92-78

Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

Τουρκία – Εσθονία 84-64

Τουρκία – Σερβία 95-90

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Τουρκία – Πολωνία 91-77

Τα 50 χρόνια χωρίς νίκη με την Εθνική

Η χώρα μας τρέχει μια εντυπωσιακή και άνευ προηγουμένου παράδοση απέναντι στην Τουρκία, καθώς η τελευταία ήττα της Ελλάδας από τους Τούρκους σημειώθηκε τον Ιούνιο του 1975 (64-74), με την χώρα μας από τότε να μετρά μόνο νίκες, με πιο προστάτη εκείνη του 2013 (84-61).

Διακρίσεις

Συμμετοχές σε Eurobasket: 26

Μετάλλια: 1 (Αργυρό 2001)

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή θα είναι πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Εurobasket από το μακρινό 2001.