Εuro 2024: Χάρι Μαγκουάιρ και Τζακ Γκρίλις εκτός Εθνικής Αγγλίας

Χωρίς τους Χάρι Μαγκουάιρ και Τζακ Γκρίλις θα αγωνιστεί η Εθνική Αγγλίας στο Euro 2024, καθώς ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επέλεξε να αφήσει τους δυο ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής για τα «τρία λιοντάρια».

Οι Χάρι Μαγκουάιρ και Τζακ Γκρίλις δεν θα ταξιδέψουν με την Εθνική Αγγλίας στο Euro 2024, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πήρε την απόφαση πως οι δυο ποδοσφαιριστές δεν χωρούν στα πλάνα του.

Κάπως έτσι ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο εξτρεμ της Μάντσεστερ Σίτι θα κάνουν παρέα στους «κομμένους» Τζέιμς Μάντισον και Κέρτις Τζόουνς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μαγκουάιρ έχει να αγωνιστεί από τον Απρίλιο, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στην γάμπα, ενώ από την πλευρά του ο Γκρίλις έμεινε εκτός πιθανότατα για αγωνιστικούς λόγους.

