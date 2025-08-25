Αθλητικά

Eurobasket 2025: Η ανάλυση του ομίλου της Εθνικής Ελλάδας – Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ

Η Εθνική Ελλάδας συμμετέχει στον τρίτο όμιλο του Eurobasket που διεξάγεται στη Λεμεσό, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο προς τη ζώνη των μεταλλίων, μιας και οι διασταυρώσεις στα νοκ άουτ θα είναι πιο βατές.

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στον τρίτο όμιλο στη Λεμεσό παρέα με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γεωργία, τη Βοσνία και την Κύπρο. Οι τέσσερις πρώτες από τις έξι ομάδες παίρνουν το εισιτήριο για τη φάση των “16” του Eurobasket, με τη γαλανόλευκη να είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στα νοκ άουτ αλλά και να έχει καλές πιθανότητες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Ισπανία και Ιταλία θα είναι οι βασικοί αντίπαλοι της για την πρωτιά, με τη Γεωργία να είναι επικίνδυνη και την Κύπρο να αποτελεί με διαφορά την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου.

Η Βοσνία θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα και να παλέψει με μεγαλύτερες αξιώσεις για την πρόκριση, αν είχε στη διάθεσή της τον Τζάναν Μούσα, ο οποίος έμεινε τελικά εκτός λόγω τραυματισμού, με τον Νούρκιτς να αποτελεί τον ηγέτη της ομάδα.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στον τρίτο όμιλο

28/08 Ελλάδα – Ιταλία (21:30)
30/08 Κύπρος – Ελλάδα (18:15)
31/08 Γεωργία – Ελλάδα (15:00)
02/09 Ελλάδα – Βοσνία (15:00)
04/09 Ισπανία – Ελλάδα (21:30) 

Οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας

Ισπανία

Η Ισπανία δεν θυμίζει σε τίποτα την παλιά “Φούρια Ρόχα” που ήταν απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού. Οι αστέρες του παρελθόντος έχουν αποσυρθεί από τη δράση και η νέα γενιά δεν είναι το ίδιο ταλαντούχα. 

Ο κορυφαίος παίκτης του ρόστερ είναι ο Σάντι Αλντάμα, ο οποίος αγωνίζεται στο NBA, ενώ πυλώνες είναι τα αδέρφια Ερνανγκόμεθ, ο Μπίλι της Μπαρτσελόνα και ο Χουάντσο του Παναθηναϊκού.

Το ρόστερ της Ισπανίας: Πουέρτο, Ντε Λάρεα, Πραντίγια, Σεντ-Σουπερί, Λόπεθ-Αροστέγκι, Αλντάμα, Μπριθουέλα, Μπίλι Ερνανγκόμεθ, Γιούστα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Πάρα, Σίμα.

Στα φιλικά, οι Ίβηρες έδειξαν ότι έχουν αρκετές αδυναμίες, μετρώντας μία νίκη και πέντε ήττες σε έξι παιχνίδια.

Τα φιλικά της Ισπανίας

Ισπανία – Πορτογαλία 74-76
Ισπανία – Τσεχία 87-73
Ισπανία – Γαλλία 67-75
Γαλλία – Ισπανία 78-73
Ισπανία – Γερμανία 105-106
Γερμανία – Ισπανία 95-78 

Ο Αλντάμα με τον Σρόντερ

Ιταλία

Μαζί με την Ισπανία και την Ελλάδα είναι στα χαρτιά οι πιο δυνατές ομάδες του τρίτου ομίλου που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. 

Η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτζέκο είναι ανανεωμένη, καθώς πρόσθεσε  έναν ποιοτικό νατουραλιζέ στο ρόστερ της. Ο λόγος για τον Ντάριους Τόμπσον, ο οποίος αγωνίστηκε στην Εφές τη σεζόν 2024-25.

Από το ρόστερ ξεχωρίζει ο NBAερ Σιμόνε Φοντέκιο, αλλά και οι πολύπειροι Ντανίλο Γκαλινάρι και Νικολό Μέλι.

Το ρόστερ της Ιταλίας: Μάρκο Σπίσου (Σαραγόσα), Ντανίλο Γκαλινάρι (Βακέρος ντε Μπαγιαμόν), Νίκολο Μέλι (Φενέρμπαχτσε), Σιμόνε Φοντέκιο (Μαϊάμι Χιτ), Ντάριους Τόμπσον (Βαλένθια), Τζαμπάολο Ρίτσι (Αρμάνι Μιλάνο), Ματέο Σπανιόλο (Άλμπα Βερολίνου), Γκαμπριέλε Πρότσιντα (Άλμπα Βερολίνου), Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια), Μόμο Ντιούφ (Βίρτους Μπολόνια), Ρικάρντο Ροσάτο (Τράπανι), Νίκολα Ακέλε (Βίρτους Μπολόνια), Αλεσάντρο Παγιόλα (Βίρτους Μπολόνια).

Στα φιλικά προετοιμασίας, η Ιταλία τα πήγε σχετικά καλά, με εξαίρεση το Τουρνουά Ακρόπολις, όπου ηττήθηκε από την Ελλάδα και τη Λετονία. Από τη γαλανόλευκη έχασε, μάλιστα, χωρίς να αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας και ο Ντίνος Μήτογλου.

Τα φιλικά της Ιταλίας

Ιταλία - Ισλανδία 87-61
Ιταλία - Σενεγάλη 80-56
Ιταλία - Λετονία 91-75
Ιταλία - Αργεντινή 84-72
Ιταλία - Λετονία 68-83
Ελλάδα - Ιταλία 76-74 

Γεωργία

Η Γεωργία στοχεύει στην πρόκριση στα νοκ άουτ και θα δώσει μεγάλη μάχη με τη Βοσνία. Διαθέτει με ανταγωνιστική ομάδα, όπου ξεχωρίζουν οι δύο NBAερ Γκόγκα Μπιτάτζε και Σάντρο Μαμουκελασβίλι, αλλά και ο πολύπειρος και εξαιρετικά ποιοτικός Τορνίκε Σενγκέλια.

Στο ρόστερ υπάρχει και ο νατουραλιζέ Καμάρ Μπόλντγουιν, με την ομάδα του Τζίκιτς να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το ρόστερ της Γεωργίας: Ράτι Αντρονικασβίλι, Καμάρ Μπόλντγουιν, Γκιόργκι Οχκικίντζε, Ντούντα Σανάντζε, Κάχα Γιντσαράντζε, Αλεξάντρε Πεβάτζε, Μπέκα Μπουρτζανάντζε, Τορνίκε Σενγκέλια, Γκιόργκι Κορσάντια, Γκόγκα Μπιτάτζε, Γκιόργκι Σερμαντίν, Ίλια Λονταρίντζε, Σάντρο Μαμουκελασβίλι.

Στα φιλικά παιχνίδια απογοήτευσε, χάνοντας και τα έξι που έδωσε κόντρα σε μέτριες ποιοτικά ομάδες.

Τα φιλικά της Γεωργίας

Γεωργία - Ισραήλ 66-76
Γεωργία - Εσθονία 70-75
Λιθουανία - Γεωργία 77-54
Πολωνία - Γεωργία 94-89
Τσεχία - Γεωργία 103-83
Τσεχία - Γεωργία 110-87

Βοσνία

Η Βοσνία αναμένεται να παλέψει με τη Γεωργία για την τέταρτη θέση και το τελευτάιο εισιτήριο για τους "16". Θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες, αν είχε στο ρόστερ της τον Τζάναν Μούσα, ωστόσο θα πορευτεί μόνο με έναν πρωτοκλασάτο παίκτη, τον ΝΒΑερ Γιουσούφ Νούρκιτς.

Το ρόστερ της Βοσνίας: Άμαρ Αλιμπέγκοβιτς, Έντιν Άτιτς, Γιουσούφ Νούρκιτς, Μίραλεμ Χαλίλοβιτς, Άμαρ Γκέγκιτς, Άιντιν Πενάβα, Αλεξάνταρ Λάζιτς, Άντιν Βράμπατς, Άντναν Αρσλάναγκιτς, Κίναν Καμένιας, Τζον Ρόμπερσον, Ταρίκ Χρέλια.

Στα φιλικά ξεκίνησε άσχημα, ωστόσο ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με τρεις πειστικές νίκες κόντρα στις αδύναμες ομάδες της Μεγάλης Βρετανίας και του Βελγίου.

Τα φιλικά της Βοσνίας

Κίνα - Βοσνία 90-70
Κίνα - Βοσνία 77-75
Σερβία - Βοσνία 126-89
Βοσνία - Μαυροβούνιο 90-102
Βοσνία - Μ. Βρετανία 103-73
Βέλγιο - Βοσνία 60-73
Βοσνία - Βέλγιο 90-74

Νούρκιτς με Ντόντσιτς σε μονομαχία στο Σλοβενία - Βοσνία

Κύπρος

Είναι με διαφορά η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και ίσως η πιο αδύναμη του Eurobasket γενικότερα. Είναι η οικοδέσποινα του τρίτου ομίλου και θα προσπαθήσει να φανεί ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια της μπροστά στον κόσμο της.

Θα πρόκειται για θαύμα, αν καταφέρει να περάσει στη νοκ άουτ φάση.

Το ρόστερ της Κύπρου: Ιωάννης Γιαννάρας, Χάρης Γιαννάρας, Αινέας Γιουγκ, Ζέιντ Μουόσα, Στέφανος Ηλιάδης, Βίκτωρας Ιερωνυμίδης, Μιχάλης Κουμής, Χρίστος Λοϊζίδης, Σάιμον Μιχαήλ, Ιωάννης Πασιαλή, Κωνσταντίνος Σιμιτζής, Νίκος Στυλιανού, Στέφανος Τίγκας, Φίλιππος Τίγκας, Ανδρέας Χριστοδούλου, Γιώργος Τρετιάκοφ, Ντάραλ Γουίλις.

Τα φιλικά της Κύπρου

Κύπρος - Ισραήλ 69-109
Κύπρος - Σερβία 57-122

Η ομάδα της Κύπρου

Εν κατακλείδει, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία αναμένεται να περάσουν στη νοκ άουτ φάση, παλεύοντας για τις πρώτες θέσεις του ομίλου.

Γεωργία και Βοσνία θα παλέψουν λογικά για το τέταρτο εισιτήριο, ενώ η Κύπρος θα προσπαθήσει να φανεί όσο μπορεί ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια της.

