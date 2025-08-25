Eurobasket 2025: Η ανάλυση του ομίλου της Εθνικής Ελλάδας – Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ

Η Εθνική Ελλάδας συμμετέχει στον τρίτο όμιλο του Eurobasket που διεξάγεται στη Λεμεσό, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο προς τη ζώνη των μεταλλίων, μιας και οι διασταυρώσεις στα νοκ άουτ θα είναι πιο βατές.

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στον τρίτο όμιλο στη Λεμεσό παρέα με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γεωργία, τη Βοσνία και την Κύπρο. Οι τέσσερις πρώτες από τις έξι ομάδες παίρνουν το εισιτήριο για τη φάση των “16” του Eurobasket, με τη γαλανόλευκη να είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στα νοκ άουτ αλλά και να έχει καλές πιθανότητες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Ισπανία και Ιταλία θα είναι οι βασικοί αντίπαλοι της για την πρωτιά, με τη Γεωργία να είναι επικίνδυνη και την Κύπρο να αποτελεί με διαφορά την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου.

Η Βοσνία θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα και να παλέψει με μεγαλύτερες αξιώσεις για την πρόκριση, αν είχε στη διάθεσή της τον Τζάναν Μούσα, ο οποίος έμεινε τελικά εκτός λόγω τραυματισμού, με τον Νούρκιτς να αποτελεί τον ηγέτη της ομάδα.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στον τρίτο όμιλο

28/08 Ελλάδα – Ιταλία (21:30)

30/08 Κύπρος – Ελλάδα (18:15)

31/08 Γεωργία – Ελλάδα (15:00)

02/09 Ελλάδα – Βοσνία (15:00)

04/09 Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας

Ισπανία

Η Ισπανία δεν θυμίζει σε τίποτα την παλιά “Φούρια Ρόχα” που ήταν απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού. Οι αστέρες του παρελθόντος έχουν αποσυρθεί από τη δράση και η νέα γενιά δεν είναι το ίδιο ταλαντούχα.

Ο κορυφαίος παίκτης του ρόστερ είναι ο Σάντι Αλντάμα, ο οποίος αγωνίζεται στο NBA, ενώ πυλώνες είναι τα αδέρφια Ερνανγκόμεθ, ο Μπίλι της Μπαρτσελόνα και ο Χουάντσο του Παναθηναϊκού.

Το ρόστερ της Ισπανίας: Πουέρτο, Ντε Λάρεα, Πραντίγια, Σεντ-Σουπερί, Λόπεθ-Αροστέγκι, Αλντάμα, Μπριθουέλα, Μπίλι Ερνανγκόμεθ, Γιούστα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Πάρα, Σίμα.

Στα φιλικά, οι Ίβηρες έδειξαν ότι έχουν αρκετές αδυναμίες, μετρώντας μία νίκη και πέντε ήττες σε έξι παιχνίδια.

Τα φιλικά της Ισπανίας

Ισπανία – Πορτογαλία 74-76

Ισπανία – Τσεχία 87-73

Ισπανία – Γαλλία 67-75

Γαλλία – Ισπανία 78-73

Ισπανία – Γερμανία 105-106

Γερμανία – Ισπανία 95-78