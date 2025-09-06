Eurobasket 2025: «Τζάμπολ» στη φάση των «16» με τα ελληνικά βλέμματα στο Λιθουανία – Λετονία

H Ρίγα υποδέχτηκε τις 16 κορυφαίες ομάδες του Eurobasket 2025, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η Εθνική Ελλάδας. Μετά την ολοκλήρωση των ομίλων, η νοκ-άουτ φάση του τουρνουά αρχίζει το Σάββατο (06.09.2025) με τη διεξαγωγή των τεσσάρων εκ των οκτώ αναμετρήσεων του, στο… δόμο προς τον τελικό της 14ης Σεπτεμβρίου.

Η εθνική Ελλάδας θα πρέπει να περιμένει έως την Κυριακή (07.09.2025, 21:45), για το τζάμπολ απέναντι στο Ισραήλ, στην Arena Riga, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η γαλανόλευκη θα βρει στον δρόμο της στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία – Λετονία, που γίνεται σήμερα (18:30).

Στα ματς του Σαββάτου, για τη φάση των “16” του Ευρωμπάσκετ, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει τη Σουηδία (12:00), η Γερμανία την Πορτογαλία (15:15), η Λιθουανία τη Λετονία (18:30) και η Σερβία τη Φινλανδία (21:45).

Στα ματς της Κυριακής (07.09.2025), στις 12:00 διεξάγεται ο αγώνας Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στις 15:15 Γαλλία και Γεωργία παίρνουν θέση στο τζάμπολ, στις 18:30 Ιταλία και Σλοβενία θα δώσουν “μάχη”, ενώ στις 21:45 η Εθνική μπάσκετ θα προσπαθήσει να αποκλείσει το Ισραήλ που με 3 νίκες – 2 ήττες στη φάση των ομίλων αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη.

Φάση των «16»

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 18:30 / Novasports Start

2. Τουρκία – Σουηδία 12:00 / Novasports Start, ΕΡΤ1

3. Γερμανία – Πορτογαλία 15:15 / Novasports Start, ΕΡΤ1

4. Σερβία – Φινλανδία 21:45 / Novasports Start

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ 21:45

6. Πολωνία – Βοσνία 12:00

7. Ιταλία – Σλοβενία 18:30

8. Γαλλία – Γεωργία 15:15

Προημιτελικοί

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 17:00

10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 21:00

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 17:00

12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 21:00