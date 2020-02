Ο Υπουργός Υγείας της Λιθουανίας έκανε πρόταση στη Ζαλγκίρις Κάουνας να παίξει κεκλεισμένων των θυρών το εντός έδρας ματς με την Αρμάνι Μιλάνο για την 26η αγωνιστική της Euroleague, την προσεχή Παρασκευή (28/2), είτε να αναβληθεί η αναμέτρηση λόγω φόβου για τον κορονοϊό στην Ιταλία.

Ministry of Health of Lithuania officially approached Zalgiris with a recommendation either not to play Friday’s game vs Olimpia Milano, or to host Milano inside an empty Zalgirio arena.