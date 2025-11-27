Αθλητικά

Euroleague: Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού ενημέρωσαν ότι δεν θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ

Η απόφαση της Euroleague αναμένεται να έχει... εξαίρεση για τις τουρκικές ομάδες
Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε
Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε πανηγυρίζουν την κατάκτηση της Euroleague (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα επιστρέψουν στον Ισραήλ για τους αγώνες της Euroleague, αλλά τα παιχνίδια τους με Φενέρμπαχτσε και Εφές Αναντολού θα γίνουν πιθανότατα σε ουδέτερες έδρες.

Μετά την απόφαση της Euroleague, για επιστροφή των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, η Φενέρμπαχτσε και η Εφές Αναντολού ενημέρωσαν τη διοργανώτρια αρχή ότι εκείνες δεν θα ταξιδέψουν στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ αυξάνουν τον κίνδυνο για τις εν λόγω αναμετρήσεις και έτσι η Euroleague αναμένεται να βρει εναλλακτικές για τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
86
64
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo