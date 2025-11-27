Euroleague: Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ επιστρέφουν στο Ισραήλ για τους εντός έδρας αγώνες τους

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζονται πια οριστικά να επιστρέψουν στις έδρες τους για τους αγώνες της Euroleague, μετά την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Ισραήλ με την Παλαιστίνη.

Οι ομάδες της Euroleague ψήφισαν ομόφωνα για την επιστροφή των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ και έτσι οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων θα γίνουν στις έδρες τους.

Η απόφαση θα έχει άμεση ισχύ, αλλά το πρώτο ματς για τη Euroleague στο Ισραήλ θα γίνει την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Βιλερμπάν, για να ακολουθήσει στις 11 Δεκεμβρίου το πρώτο εντός έδρας ματς της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο “Γιαντ Ελιάου”, κόντρα στον ίδιο αντίπαλο.