Euroleague Final Four: Ένταση και συλλήψεις έξω από το T- Center πριν τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Οπαδοί επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο με τα ΜΑΤ να αντιδρούν
Τα ΜΑΤ έξω από το T- Center/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Το T- Center είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον τελικό της Euroleague (24/05/26, 21:00, Newsit.gr, Novasports Prime), ωστόσο σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε οπαδούς και τα ΜΑΤ γύρω από τις εισόδους του γηπέδου.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ορισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού προσπάθησαν να μπουν στο T- Center χωρίς να έχουν εισιτήριο με τα ΜΑΤ να αντιδρούν άμεσα για να διαλύσουν το πλήθος και να απομακρύνουν τους συγκεκριμένους φιλάθλους από το σημείο.

Η ένταση κράτησε για αρκετά λεπτά γύρω από το κλειστό του ΟΑΚΑ, όμως η έντονη αστυνομική παρουσία βοήθησε να αποφευχθούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.

Από τους ελέγχους έξω από το γήπεδο έγιναν 9 συλλήψεις. Οι 7 για κατοχή ναρκωτικών, η 1 για κατοχή καπνογόνου και η άλλη για αντίσταση κατά της αρχής.

Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ

Μέχρι στιγμής από τους ελέγχους στις εισόδους του ΟΑΚΑ για τον τελικό του Final 4, έχουν συλληφθεί 9 άτομα, από τα οποία 7 για ναρκωτικά, 1 για κατοχή καπνογόνου και 1 για αντίσταση. Επίσης έχουν προσαχθεί 7 άτομα φίλαθλοι του Ολυμπιακού καθώς προσπάθησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το εισιτήριο.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού. Υπενθυμίζεται δεν θα γίνονται ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου. Επισυνάπτεται φωτογραφία του καπνογόνου.

