Η Ένωση Παικτών ζήτησε από την Euroleague να αναβληθεί το υπόλοιπο της σεζόν μέχρι να υπάρξουν εγγυήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των αθλητών και των επιτελείων των ομάδων.

Η έξαρση του κορονοϊού έχει προκαλέσει φόβο και αναστάτωση στους παίκτες της Euroleague, οι οποίοι μέσα από την Ένωσή τους κάλεσαν την διοργανώτρια αρχή να διακόψει προσωρινά την αγωνιστική δράση.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Ένωσης Παικτών αναφέρει: “Οι παίκτες έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την υγεία τους και την υγεία των δικών τους ανθρώπων λόγω του προγράμματος και της κρίσης με τον κορονοϊό. Η Euroleague και οι σύλλογοι δεν μπορούν να ζητήσουν από τους παίκτες να βάλουν σε ρίσκο την υγεία τους για να ταξιδέψουν και να λάβουν μέρος σε παιχνίδια που τους εκθέτουν στον κίνδυνο του κορονοϊού. Επίσης, οι παίκτες δεν μπορούν να αδιαφορήσουν για τις εθνικές συστάσεις και τις απαγορεύσεις σχετικά με τα μέτρα του ιού. Με βάση όλα τα παραπάνω, η ΕLPA ζήτησε από την Euroleague να τοποθετήσει σε πρώτο πλάνο την υγεία και να αναβάλλει την διοργάνωση μέχρι να υπάρξουν εγγυήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και την ελευθερία των κινήσεων”.

ELPA request for suspension of the competition due to COVID-19 crisis 🗣#ELPlayers pic.twitter.com/gsQE8rk8Xv