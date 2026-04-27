Euroleague: Η ώρα και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τα Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός για τα πλέι οφ

Τα πλέι οφ της Euroleague είναι έτοιμα να ξεκινήσουν με τις μάχες του Ολυμπιακού με τη Μονακό και του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια να ξεχωρίζουν για το ελληνικό κοινό.

Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας και θα ξεκινήσει στο ΣΕΦ την προσπάθειά του να προκριθεί στο Final Four της Euroleague. Το ματς των Πειραιωτών θα διεξαχθεί την Τρίτη (28/04/26) στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 4).

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Βαλένθια, που τερμάτισε δεύτερη στη Euroleague και θα κληθεί να πάρει μία νίκη στα δύο πρώτα παιχνίδια. Το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (28/04/26) στις 21:45 στη Roig Arena και θα το μεταδώσει το Novasports Prime.

Και για τις δύο αναμετρήσεις θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Newsit.gr.