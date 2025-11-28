Euroleague: Στην πρώτη θέση των νέων Power Rankings ο Παναθηναϊκός, τρίτος ο Ολυμπιακός

Τα νέα Power Rankings ανακοίνωσε η Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιγουράρει στην πρώτη θέση, μετά τις τέσσερις σερί νίκες του στη διοργάνωση και τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Η Euroleague παρουσίασε τη νέα κατάταξη δυναμικότητας εμπνευσμένη από την Black Friday και έχει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη δεύτερη θέση και τον Ολυμπιακό πίσω της. Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει μάλιστα τι θα… αγόραζε κάθε ομάδα αυτή την περίοδο, αλλά και ένα μικρό σχόλιο για την πορεία της στη διοργάνωση το τελευταίο διάστημα.

Το κείμενο για τον Παναθηναϊκό

Αγορά Black Friday: Μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική πολιτική

Οι πράσινοι έσπευσαν και πραγματοποίησαν την αγορά τους πριν από λίγες εβδομάδες, υπογράφοντας τον Κένεθ Φαρίντ, του οποίου η προσπάθεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της κορυφής της κατάταξης από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φανταστική εικόνα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς έχει σημειώσει τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Ωστόσο, έχει βασιστεί σε έναν 35χρονο πόιντ γκαρντ (σ.σ. Κώστα Σλούκα) και έναν 36χρονο σέντερ (σ.σ. Φαρίντ). Το να συνεχίσουν το δυνατό παιχνίδι τους αυτοί οι έμπειροι παίκτες και να επιστρέψουν με καλή απόδοση από τραυματισμούς οι Γιούρτσεβεν, Χολμς και Λεσόρ θα ήταν το μεγαλύτερο δώρο γιορτών που θα μπορούσαν να ελπίζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Το κείμενο για τον Ολυμπιακό

Αγορά Black Friday: Ένα «ρυθμό» για μερικούς σουτέρ

Τι παίρνεις σε μια ομάδα που έχει όλα όσα χρειάζεται; Το «1-2 punch» (σ.σ. ορολογία στο μποξ για τα διαφορετικά στυλ χτυπήματος) των ερυθρόλευκων στους σέντερ, είναι τόσο καλό όσο οποιοδήποτε άλλο στο πρωτάθλημα. Ο Σάσα Βεζένκοφ παίζει στο συνηθισμένο του επίπεδο MVP. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολαμβάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ένας ακλόνητος παίκτης στην άμυνα. Ωστόσο, η απόδοση του All-Euroleague Εβάν Φουρνιέ έχει μειωθεί σε σχέση με την περασμένη σεζόν και ο Σέιμπεν Λι δεν έχει κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς σουτάρει πάνω από 40% από το τρίποντο. Αν οι σουτέρ του Ολυμπιακού μπορούν να πιάσουν ένα groove (σ.σ. ρυθμό), αυτή θα είναι μια πολύ πιο επικίνδυνη ομάδα.

Τα Power Rankings της Euroleague

1. Παναθηναϊκός

2. Χάποελ Τελ Αβίβ

3. Ολυμπιακός

4. Ερυθρός Αστέρας

5. Μονακό

6. Ζάλγκιρις

7. Βαλένθια

8. Φενέρμπαχτσε

9. Ρεάλ Μαδρίτης

10. Μπαρτσελόνα

11. Αρμάνι Μιλάνο

12. Dubai BC

13. Αναντολού Εφές

14. Βίρτους Μπολόνια

15. Παρί

16. Μπάγερν Μονάχου

17. Παρτίζαν

18. Μπασκόνια

19. Μακάμπι

20. Βιλερμπάν