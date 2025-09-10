Euroleague: Το χρονικό για την ανάληψη του Final Four από την Αθήνα – Η υποψηφιότητα του Βελιγραδίου και το κόστος της διεξαγωγής

Το Final Four της Euroleague θα διεξαχθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ, με την χώρα μας να φιλοξενεί την τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 19 ολόκληρα χρόνια.

Για να παρθεί η τελική απόφαση η Αθήνα είχε «σκληρό» ανταγωνισμό από το Βελιγράδι, ωστόσο σε μυστική ψηφοφορία που έγινε την Τετάρτη (10/9/25) από την Euroleague, το ΟΑΚΑ απέσπασε την 8 θετικές ψήφους και 3 αρνητικές, με αποτέλεσμα να πάρει το πράσινο φως για την διεξαγωγή του τουρνουά.

Αυτή θα είναι μάλιστα η τέταρτη φορά που θα γίνει στη χώρα μας η τελική φάση της Euroleague, καθώς είχαν προηγηθεί οι διοργανώσεις του 1993, του 2000 και του 2007.

Τι όμως έγινε μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση ;

Από συνεδρίαση σε συνεδρίαση

Η χώρα μας είχε καταθέσει πρόταση από τον Φεβρουάριο του 2025, ωστόσο η διαδικασία επιλογής της έδρας εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Και αυτό διότι ενδιαφέρον είχε δείξει και το Βελιγράδι, με τις δυο πόλεις να ανταγωνίζονται η μια την άλλη για την καλύτερη οικονομικά πρόταση.

Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι προσπάθησαν να δελεάσουν την διοργάνωση με νέες καινούργιες προτάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλλαγές αλλαγές στα δεδομένα οι οποίες οδήγησαν σε αλλεπάλληλες αναβολές.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τελική απόφαση να παρθεί 10/9, λίγες ημέρες πριν το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης (30/9).

Η τελική απόφαση

Κάπως έτσι όλα είχαν μείνει στον αέρα! Η διοργανώτρια αρχή μετά τις αναβολές τελικά έκανε την απαραίτητη ψηφοφορία, η οποία είναι μυστική κάτι που σημαίνει πως δεν έχει γίνει γνωστό ποια ομάδα έχει ψηφίσει θετικά ή αρνητικά, με το αποτέλεσμα να είναι υπέρ της ελληνικής πρότασης.

Αυτό σημαίνει πως το ΟΑΚΑ θα είναι η νέα έδρα του Final Four για τη σεζόν 2025/26, με το τριήμερο (22-24 Μαΐου) να συγκεντρώνει επάνω του όλα τα φώτα του ευρωπαϊκού κοινού.