Euroleague: Βαρύ πρόστιμο σε Παναθηναϊκό, ποινές σε Ολυμπιακό, Χάποελ Τελ Αβίβ και Εφές για υπέρβαση του salary cup

Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει το μεγαλύτερο πρόστιμο
Ο Χέις-Ντέιβις στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Εφές Αναντολού καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο, καθώς υπερέβησαν το salary cap, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που θα πληρώσει το μεγαλύτερο πρόστιμο, καθώς ξεπέρασε το salary cap κατά 6.185.000 ευρώ και είναι υποχρεωμένος να δώσει 3.065.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ, καθώς υπερέβη το salary cap κατά 600.000 ευρώ.

Η Αναντολού Εφές ξεπέρασε το salary cap κατά 1.800.000 και θα πληρώσει 1.070.000 ευρώ, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα δώσει 2.800.000 εκατομμύρια ευρώ για τις αμοιβές των παικτών και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ επειδή ο Οφέρ Γιανάι παρέχει στην ομάδα περισσότερο από το 55% του μπάτζετ της. 

Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που θα πληρώσουν οι τέσσερις ομάδες θα δοθούν στις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Euroleague.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
106
70
68
66
