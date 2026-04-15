Euroleague: Βαρύ πρόστιμο σε Παναθηναϊκό, ποινές σε Ολυμπιακό, Χάποελ Τελ Αβίβ και Εφές για υπέρβαση του salary cup

Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Εφές Αναντολού καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο, καθώς υπερέβησαν το salary cap, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που θα πληρώσει το μεγαλύτερο πρόστιμο, καθώς ξεπέρασε το salary cap κατά 6.185.000 ευρώ και είναι υποχρεωμένος να δώσει 3.065.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ, καθώς υπερέβη το salary cap κατά 600.000 ευρώ.

Η Αναντολού Εφές ξεπέρασε το salary cap κατά 1.800.000 και θα πληρώσει 1.070.000 ευρώ, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα δώσει 2.800.000 εκατομμύρια ευρώ για τις αμοιβές των παικτών και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ επειδή ο Οφέρ Γιανάι παρέχει στην ομάδα περισσότερο από το 55% του μπάτζετ της.

Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που θα πληρώσουν οι τέσσερις ομάδες θα δοθούν στις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Euroleague.