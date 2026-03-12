Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης για τη Φερεντσβάρος, πιθανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού – Όλα τα αποτελέσματα στους «16»

Η Φερεντσβάρος νίκησε “καθαρά” με 2-0 την Μπράγκα στο πρώτο παιχνίδι των “16” του Europa League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά, όπου μπορεί να αντιμετωπίσει πια τον Παναθηναϊκό.

Με δύο γκολ των Κανιτσόφσκι στο 32′ και Τζόζεφ στο 69′, η Φερεντσβάρος έκανε σημαντικό πρώτο “βήμα” για την πρόκριση επί της Μπράγκα και έγινε το φαβορί ενόψει της ρεβάνς στο Europa League, με το “ζευγάρι” να “διασταυρώνεται” στα ημιτελικά με το Παναθηναϊκός – Μπέτις.

“Ανοιχτά” παρέμειναν όλα τα υπόλοιπα “ζευγάρια” της φάσης των “16” του Europa League, αφού μόνο η Πόρτο με το διπλό με 2-1 μέσα στη Στουτγκάρδη, μπορεί να είναι ιδιαίτερα… αισιόδοξη ενόψει της ρεβάνς.

Τα αποτελέσματα στο Europa League

Μπολόνια (Ιταλία)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1

(50′ Μπερναντέσκι – 72′ Πελεγκρίνι)

Λιλ (Γαλλία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1

(61′ Γουάτκινς)

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπέτις (Ισπανία) 1-0

(88′ πέν. Ταμπόρδα)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 1-2

(40′ Ούνταβ – 21′ Μοφί, 27′ Μόρα)

Θέλτα (Ισπανία)- Λιόν (Γαλλία) 1-1

(25′ Ρουέδα – 87′ Έντρικ)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 2-0

(32′ Κανιτσόφσκι, 69′ Τζόζεφ)

Γκενκ (Βέλγιο)- Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0

(24′ Ελ Ουάχντι)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)- Μίντιλαντ (Δανία) 0-1

(80′ Τσο Γκε-Σουνγκ)