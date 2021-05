Η κόντρα των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη διοίκηση της ομάδας έχει φθάσει στο απροχώρητο και πριν από λίγες ημέρες υπήρξε ακόμη και… ντου στο Ολντ Τράφορντ, το οποίο οδήγησε στην αναβολή του αγώνα με τη Λίβερπουλ.

Το γεγονός φαίνεται ότι θορύβησε τους διοικούντες τον σύλλογο, οι οποίοι μπορεί να μη σκέφτονται την αποχώρηση από την ομάδα, αλλά πήραν τα… μέτρα τους σε ό,τι αφορά το γήπεδο.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αγγλικά ΜΜΕ, έξω από το Ολντ Τράφορντ τοποθετήθηκαν ειδικά κιγκλιδώματα ασφαλείας, για να αποφευχθεί μία νέα περίπτωση βίαιας εισόδου στο γήπεδο των “κόκκινων διαβόλων”.

📰 Manchester United have put barriers around Old Trafford to avoid another fan protest pic.twitter.com/gW30mUtYGv