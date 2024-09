Εβάν Φουρνιέ: «Ο Ολυμπιακός ήταν το πεπρωμένο μου»

Ο Εβάν Φουρνιέ αποτελεί το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο ίδιος μίλησε στο κανάλι της Euroleague για την απόφασή του να αγωνιστεί στην Ευρώπη με τους Πειραιώτες.

Μετά από μία αξιοσημείωτη καριέρα στο NBA, ο Εβάν Φουρνιέ ετοιμάζεται για την πρώτη του παρουσία στη Euroleague με τον Ολυμπιακό και χαρακτήρισε “πεπρωμένο” του τους Πειραιώτες, εξαιτίας και μίας ανάρτησης που είχε κάνει το 2022, εκφράζοντας την επιθυμία να αγωνιστεί στην ελληνική ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φουρνιέ δήλωσε χαρακτηριστικά: “Ναι έκανα αυτό το tweet το 2022. Ήταν σαν να το ευχήθηκα και να έγινε πραγματικότητα. Πάντα έβλεπα τον Ολυμπιακό σαν ένα πιθανό προορισμό. Τώρα που συνέβη ήταν σαν να είναι το πεπρωμένο μας. Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ”.

It was destiny 🔴⚪️@EvanFourmizz on his Olympiacos tweet back in 2022 👀 pic.twitter.com/LBR1qdXJuP