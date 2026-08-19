Εβάν Φουρνιέ: Όταν βλέπω τους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας σκέφτομαι «γαμ@@το γέρασα»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο επίσημο site της Ομοσπονδίας της Γαλλίας και είχε διάθεση να μιλήσει για αρκετά θέματα στην επιστροφή στην Εθνική του ομάδα μετά από δύο χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Στην ηλικία του, αλλά και στη νέα γενιά του μπάσκετ στη Γαλλία στάθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, που όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βλέπει τους νεαρούς παίκτες της ομάδας σκέφτεται ότι γέρασε.

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Ο 34χρονος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και MVP του περσινού Final Four στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο ρόλο του στην Εθνική Γαλλίας, αλλά και το Mundobasket του 2027 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, που πλησιάζουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ

Για το αν σκέφτηκε να σταματήσει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024: «Το σκέφτηκα. Μου πέρασε από το μυαλό. Αλλά εξακολουθώ να αγαπώ το άθλημα, οπότε η απόφαση ήταν αρκετά γρήγορη. Δυστυχώς, το περασμένο καλοκαίρι δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στην εθνική ομάδα της Γαλλίας· είχα τραυματιστεί στον αστράγαλο. Όταν λοιπόν χάνεις έναν αγώνα –και για μένα ήταν η πρώτη φορά–, σου περνάει από το μυαλό: τι να κάνω;».

Για τις διακρίσεις με το εθνόσημο και τον στόχο του χρυσού μεταλλίου: «Μου ήταν πολύ δύσκολο να πω όχι το περασμένο καλοκαίρι. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα προσφέρει περισσότερες πιθανότητες για χρυσό μετάλλιο από ό,τι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ήταν μια μορφή θυσίας, γιατί δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξω ποτέ στο EuroBasket.

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Φυσικά, θέλω να κερδίσω. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θέλω το χρυσό τόσο πολύ όσο πριν από 5 ή 6 χρόνια. Θέλω να απολαύσω τις τελευταίες μου στιγμές με αυτή τη φανέλα. Και να βοηθήσω αυτή τη νεανική ομάδα».

Για τη νέα γενιά και την ηλικία του: «Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Σκέφτεσαι: ‘Γα@@το, γέρασα!’ (Ξεσπά σε γέλια.) Όλοι οι συμπαίκτες μου έχουν φύγει. Ο Ρούντι Γκομπέρ και εγώ είμαστε οι δύο πιο μεγάλοι παίκτες που έχουν απομείνει. Αλλά πάντα υπήρχε ανανέωση στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αυτό είναι φυσιολογικό. Και οι δύο έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε.

Όταν μπήκαμε στην εθνική ομάδα, μαζί με τον Τομά Ερτέλ, τον Ζοφρί Λοβ’ερν και τον Ρούντι Γκομπέρ, οι βετεράνοι Μπόρις Ντιάου, Μάικ Ζελαμπάλ, Φλοριάν Πιέτρου ήταν πολύ σημαντικοί για την εξέλιξή μας. Μας βοήθησαν να καταλάβουμε τι σημαίνει η γαλλική εθνική ομάδα, πώς λειτουργεί. Τώρα είναι η σειρά μας να το κάνουμε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλέψουμε σκληρά για να κερδίσουμε αγώνες, αλλά έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη από πριν».

Για τον νέο του ρόλο βάσει της ηλικίας του: «Δεν πρόκειται να γίνω κάποιος άλλος. Θα παραμείνω ο εαυτός μου. Δεν υπάρχει θέμα να πιέσουμε τα πράγματα. Με απλά λόγια, σε μια τόσο νεανική ομάδα, υπάρχει αναπόφευκτα ένα στοιχείο ανακάλυψης, του άγνωστου.

Εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Δεν θα μιλάω συνεχώς· θα παίρνω το λόγο όταν νιώθω ότι είναι απαραίτητο να πω κάτι. Και θα πρέπει να είναι κάτι σημαντικό. Πάντα ήμουν αρκετά εκφραστικός κατά καιρούς. Και στο γήπεδο, θα είμαι ο εαυτός μου».

Για το πως νιώθει 13 χρόνια μετά το ντεμπούτο του: «Έχω τέτοιες στιγμές. Χθες κοίταζα γύρω μου και σκεφτόμουν ότι δεν έχω ζήσει σχεδόν τίποτα με αυτή την ομάδα. Επιπλέον, το προπονητικό επιτελείο έχει αλλάξει πολύ, δεν είναι μόνο οι παίκτες. Φυσικά, υπάρχουν μερικά γνωστά πρόσωπα. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να αφομοιώσει κανείς. Αλλά ταυτόχρονα είναι και αναζωογονητικό. Είναι σημαντικό να μην επαναπαύεσαι στις δάφνες σου. Ανυπομονώ να συνεχίσω να προχωράω μπροστά και να παίξω τα πρώτα παιχνίδια».

Για την περυσινή χρονιά του και την προσφορά του στην Εθνική Γαλλίας: «Πάντα ήμουν πεπεισμένος ότι για να μπεις στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, πρέπει να αποδίδεις. Δεν μου αρέσει η ειδική μεταχείριση. Το ότι είμαι εδώ πάνω από δέκα χρόνια δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι στην ομάδα. Όχι. Πρέπει να κερδίσεις τη θέση σου. Και το παίρνω πολύ σοβαρά αυτό. Δεν θέλω να είμαι μέλος της ομάδας απλώς και μόνο επειδή τα πάω καλά με όλους».

Για το MundoBasket 2027 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028: «Όχι, δεν σκέφτομαι καθόλου τόσο μακριά. Ειδικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με ενοχλεί όταν οι άνθρωποι μιλάνε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρώτα, πρέπει να προκριθούμε, και αυτό δεν είναι εύκολο.

Το πιο σημαντικό είναι ακριβώς εδώ, αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για το επόμενο έτος. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι εκεί, αν θα υπάρξουν τραυματισμοί. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε».