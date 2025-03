Εβάν Φουρνιέ προς τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Περνάμε δύσκολη περίοδο, χρειαζόμαστε την αγάπη και τη στήριξή σας»

Με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο “X” ο Εβάν Φουρνιέ παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός περνάει μια δύσκολη περίοδο, προσθέτοντας ότι η ομάδα έχει ανάγκη από την στήριξη του κόσμου της.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν βοήθησε στο σκοράρισμα τον Ολυμπιακό το βράδυ της Πέμπτης (27.03.2025) κόντρα στη Μονακό, μένοντας μακριά από τον καλό εαυτό του. Ο Γάλλος διεθνής στα 27:06΄΄ που αγωνίστηκε στο ματς του ΣΕΦ , σημείωσε 6 πόντους έχοντας 0/3 τρίποντα, 0/2 βολές και 3/7 δίποντα. Πάντως, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Όμως, η αλήθεια είναι πως και ο ίδιος περνά μία παρατεταμένη περίοδο αγωνιστικής κάμψης.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχασε από την Μονακό (77-80) κι έφτασε τις τρεις σερί ήττες. Αν και η παρουσία της ομάδας στα playoffs είναι εξασφαλισμένη, στις τάξεις των οπαδών των Πειραιωτών επικρατεί ανησυχία, από την εικόνα που βγάζουν αυτή την περίοδο οι ερυθρόλευκοι.

Αντιλαμβανόμενος το… κλίμα και βλέποντας το “κακό φεγγάρι” που βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε την στήριξη των φίλων των “ερυθρολεύκων”.

“Περνάμε μία δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστούμε την αγάπη και την στήριξή σας περισσότερο από ποτέ!! Προχωράμε” έγραψε ο Γάλλος στα social media.

We re going thru a tough stretch right now. Gonna need your love and support more than ever!! #WeMove