Στη Λιθουανία αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά το πρωτάθλημα μπάσκετ και να αναδείξουν από τώρα πρωταθλήτρια, την πρωτοπόρο της διοργάνωσης, Ζαλγκίρις Κάουνας.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε έτσι τον τίτλο λόγω του κορονοϊού και ενώ περιμένει τις εξελίξει στη Euroleague για να δει αν θα ολοκληρωθεί πρόωρα, ολόκληρη η σεζόν της.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πρωτάθλημα που βάζει οριστικό τέλος, εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά έχουν προηγηθεί Ουκρανία, Σουηδία και Ελβετία.

Lithuanian basketball league season is officially over, Zalgiris announced as a champion.