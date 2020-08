Η πανδημία του κορονοϊού εκτός όλων των άλλων- αναμένεται να επηρεάσει και τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον στην Αγγλία, όπου η ομοσπονδία εξέδωσε οδηγίες προς τους διαιτητές αναφορικά με το εσκεμμένο βήξιμο εντός αγωνιστικού χώρου.

Το εσκεμμένο βήξιμο -ειδικά αν αυτό γίνεται προς την κατεύθυνση αντιπάλου ή του διαιτητή- θα τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα από τη νέα σεζόν στην Αγγλία. Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδίας (FA) έχει πάρει την απόφαση, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν σήμερα (3/8) οι Times, να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα με την ίδια αυστηρότητα που θα αντιμετώπιζε ένα χτύπημα εκτός φάσης ή ένα εγκληματικό τάκλιν.

Όσον αφορά πάντως τους ομαδικούς πανηγυρισμούς, για τους οποίους και έγινε πολύς λόγος, δεν έχει προκύψει κάποια νέα οδηγία στον πειθαρχικό έλεγχο.

