Έχασε το… άχαστο ο Αντετοκούνμπο! Δεν το πίστευε κανείς – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία “γκάφα” στο παιχνίδι των Μπακς με τους Χόρνετς. Ο Έλληνας φόργουορντ έκλεψε την μπάλα από τον Μάρβιν Γουίλιαμς κι έφυγε ολομόναχος στον αιφνιδιασμό αλλά δεν μπόρεσε να καρφώσει!

Συγκεκριμένα, ο “Greek freak” θέλησε να κάνει έναν ανεμόμυλο με τα δύο χέρια αλλά το πάτημά του δεν ήταν αρκετά γερό, ώστε να καρφώσει εντυπωσιακά. Έτσι, άφησε την μπάλα… πάνω στη στεφάνη, χάνοντας ένα πανεύκολο καλάθι.

Giannis got too cocky and missed a wide open dunk… pic.twitter.com/0m7e4JGSqq

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2019